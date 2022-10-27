قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستحق الاحترام وإن روسيا عازمة على تعزيز العلاقات مع السعودية، بحسب ما نقلته رويترز.

تأتي تصريحات الرئيس الروسي في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية السعودية توترات بعدما انتقدت واشنطن السعودية وتحالف أوبك بلس النفطي لقراره بخفض سقف إنتاج النفط خلال شهر نوفمبر المقبل، واعتبرت أن قرار التحالف الأخير يدل على انحيازه لروسيا وأنه يقوض العقوبات الغربية على موسكو.

ويضم أوبك بلس مجموعة من منتجي النفط على رأسهم السعودية وروسيا.

وصدرت منذ ذلك الحين، تصريحات من الجانبين من بينها إقرار أمريكي بالطلب من السعودية تأجيل قرار الخفض واعتباره سياسي، وهو ما نفته السعودية ودول أعضاء أخرى في مجموعة أوبك بلس.

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(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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