قال محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، يوم الأحد، إنه يبحث عن شاب أو شابة ليكون وزير أو وزيرة للشباب في حكومة الإمارات.

وأضاف بن راشد، في منشور عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، إن من سيقع عليه الاختيار سيكون معني بتمثيل قضايا الشباب ونقل آرائهم ومتابعة الملفات الحكومية التي تهم الشباب.

وحول المواصفات المطلوبة للمنصب، أشار إلى أن من بينها أن يكون المتقدم ملم بقضايا الإمارات، ولديه وعي بواقع مجتمعه.

وأوضح أن التقديم لهذا المنصب سيكون عن طريق التواصل عبر إيميل: ContactUs@moca.gov.ae .

وتضم حكومة الإمارات منصب وزير للثقافة والشباب يشغله سالم بن خالد القاسمي.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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