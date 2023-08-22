رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بإفراج السلطات المصرية عن الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين يوم السبت الماضي، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بالعفو الرئاسي عن سجناء صادر بحقهم أحكام قضائية نهائية بينهم دومة.

ودومة هو من النشطاء البارزين لثورة 25 يناير، وصدر بحقه في عام 2020 حكم نهائي بالحبس 15 عام في قضية "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود وقائعها إلى شهر ديسمبر 2011 (وهو عام ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك).

وجدد وزير الخارجية الأمريكي، في الاتصال الهاتفي مع نظيره المصري يوم الاثنين الماضي، التأكيد على أهمية إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

لكن وزارة الخارجية المصرية لم تتطرق في بيانها بشأن الاتصال الهاتفي بين الوزيرين إلى مسألة دومة وحقوق الإنسان.

وتسعى مصر لتحسين صورة ملفها في حقوق الإنسان والحريات، مع اقتراب إجراء انتخابات رئاسية. وفي إطار ذلك صدر خلال الفترة الماضية أكثر من قرار بالعفو الرئاسي وإخلاء سبيل محتجزين كان من بينهم الناشطان باتريك زكي ومحمد الباقر.

وتواجه مصر انتقادات دولية لملفها في حقوق الإنسان والحريات، زادت وتيرتها منذ إطاحة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم عام 2013 بعد مظاهرات عارمة ضدها وما تلاها من أعمال عنف واعتقالات ومحاكمات جماعية وفردية طالت منتمين للجماعة ونشطاء معارضين آخرين بتهم كان أبرزها "الانتماء لجماعة محظورة" و"نشر أخبار كاذبة". وتصنف مصر جماعة الإخوان المسلمين "كجماعة إرهابية".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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