قرر أمير قطر تميم بن حمد تعيين سلطان سالمين سعيد المنصوري سفير فوق العادة مفوضا من الدوحة لدى الإمارات، وذلك بعد قرار البلدين في يونيو الماضي باستئناف التمثيل الدبلوماسي بينهما، وفق ما جاء في قرار أميري أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية يوم الأحد.

واتفقت قطر والإمارات في يونيو على إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما باستئناف سفارتي البلدين العمل، بعد مرور أكثر من عامين على إنهاء دول عربية -هي السعودية والإمارات ومصر والبحرين- مقاطعة للدوحة لاتهامهم لها بدعم الإرهاب وبأنها عززت علاقاتها مع إيران.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فسيبدأ العمل بقرار تعيين سفير للدوحة لدى الإمارات اعتبارا من تاريخ صدوره.

وقرار أبوظبي والدوحة باستئناف التمثيل الدبلوماسي جاء بعد قرار مماثل اتخذته البحرين وقطر في أبريل الماضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، فيما كانت السعودية ومصر بدأتا بإعادة تعيين سفيرين لدى الدوحة في عام 2021.

وجاءت خطوات الإمارات والبحرين الدبلوماسية مع قطر بعد اتفاق إيران والسعودية في وقت سابق من عام 2023 على استئناف العلاقات بعد خلاف استمر سنوات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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