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بدأت في العاصمة البريطانية الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في كنيسة وستمنستر العريقة اليوم.

ووصل لقاعة الكنيسة تابوت الملكة والمصنع منذ 32 سنة من خشب البلوط الإنجليزي والذي يعد نادر جدا هذه الأيام، بحسب مجلة التايمز البريطانية.

وأظهر فيديو لبي بي سي وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته القاعة الرئيسية. ومن المتوقع حضور عدد من الزعماء العرب الجنازة أيضا بالإضافة لرؤساء ومسؤولين من أغلب دول العالم.

وأظهر البث المباشر حضور الملك تشارلز، والملكة القرينة، كاميلا وولي العهد الأمير وليام وزوجته كيت وأخيه هاري قبل بداية القداس.

وبعدها سار الملك مع أبنيه وإخوته على الأقدام خلف نعش الملكة بعد حضور القداس في الكنيسة، في طريقه للكنيسة التذكارية للملك جورج السادس، الواقعة داخل كنيسة القديس جورج، والتي ستدفن فيها.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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