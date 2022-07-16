التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن مع عدد من زعماء الدول العربية في اجتماعات ثنائية في جدة في اليوم الثاني من زيارته للسعودية التي تهدف لتحسين العلاقات مع الشرق الأوسط.

التقى بايدن مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وفي لقطات مباشرة بثتها العربية للقاء بايدن مع بن زايد، قال الرئيس الإماراتي: " أنا جديد في هذه الوظيفة. ولكنني أعمل جاهدا للتعرف على كيفية مد الجسور وتوطيد العلاقة بين البلدين ".

وقد تولى بن زايد رئاسة الإمارات في مايو الماضي بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس الإمارات السابق.

وقال بايدن: "أنا أيضا جديد في هذه الوظيفة، وربما نستطيع أن نقوم بالعمل بشكل سريع".

لتغطية زاوية عربي عن زيارة بايدن:

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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