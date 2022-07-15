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وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن لجدة مساء الجمعة وعقد لقاء مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان.

وعقد بايدن اجتماع آخر مع محمد بن سلمان وبحضور عدد من المسؤولين من البلدين من بينهم عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بحسب لقطات مباشرة بثتها قناة العربية أظهرت وفدي البلدين على طاولة مستديرة.

وحضر اللقاء أيضا من جانب أمريكا اموس هولشتاين، كبير المستشارين في أمن الطاقة ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

ومن الجانب السعودي حضرت ريما بنت بندر سفيرة السعودية للولايات المتحدة وحضر كذلك عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

وكان في استقبال بايدن في المطار أمير منطقة مكة خالد الفيصل. واستقبل بن سلمان بايدن في قصر السلام بجدة وصافحه بقبضة يد.

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@lseg.com)

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