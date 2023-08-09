رفضت محكمة عليا في باكستان استئناف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان على حكم إدانته بارتكاب تهم فساد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز يوم الأربعاء عن محاميه.

وحُكم على خان - الذي أطيح به من منصبه في أبريل 2022 - يوم السبت الماضي بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بتهم فساد لأنه لم يفصح عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء. واعتقلته الشرطة عقب صدور الحكم.

ووفق رويترز، فإن رفض استئناف خان (70 عام) على الحكم الصادر ضده يشير إلى أن الإفراج عنه بكفالة في وقت قريب غير مرجح.

ويُعتقد أن إدانة خان الأخيرة هذه ستؤدي إلى استبعاده من انتخابات مبكرة مقبلة، كان خان دشن حملة من أجلها، بل والأكثر فقد أصبح ممنوع من تولي أي منصب عام مع بدء تنفيذ الحكم الصادر ضده، وفق تقارير إعلامية.

ويُتوقع أن يتم حل برلمان باكستان الأربعاء (9 أغسطس) لتتولى حكومة مؤقتة الإعداد لانتخابات عامة مبكرة، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وفق رويترز، إنه سيوصي الرئيس بحل البرلمان في وقت لاحق الأربعاء.

وفي حال تصديق الرئيس على توصية حل البرلمان، فبذلك يكون تم حل المجلس قبل 3 أيام من انتهاء ولايته المقرر أن تنتهي في 12 أغسطس الجاري، وفق رويترز. وينص القانون على وجوب إجراء الانتخابات في غضون 90 يوم من تاريخ حل البرلمان.

ويُعتقد أن خان تمكن من الوصول إلى السلطة في عام 2018 -بعد فوزه في الانتخابات- بمساعدة الجيش، لكن، وفق بي بي سي، فمنذ أكثر من عام توترت علاقة خان بالجيش وأجهزة استخباراتية لها نفوذ في البلاد.

وتعيش باكستان في أزمة منذ الإطاحة بخان، الذي يحظى بشعبية في البلد، من منصب رئيس الوزراء. ولم ينجح التحالف الحاكم حاليا بباكستان في كسب شعبية بالبلاد في ظل أزمة اقتصادية تشهدها باكستان وارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، وفق تقارير إعلامية.

وتوصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار، وتسلم البنك المركزي الباكستاني في يوليو 2023 شريحة أولى قدرها 1.2 مليار دولار من الحزمة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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