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اعتقلت شرطة باكستان، رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، السبت، بعد أن صدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات، حسبما نقلت وسائل إعلام.

ونقلت رويترز عن محامي خان، أن الشرطة الباكستانية اعتقلت رئيس الوزراء السابق في منزله بمدينة لاهور بشرق البلاد.

وحُكم على عمران - الذي أطيح به من منصبه في أبريل 2022 - بالسجن بتهمة بالفساد لأنه لم يفصح عن هدايا حصل عليها خلال توليه منصب رئاسة الوزراء، وفقا لما نقلته بي بي سي عربية.

ومنذ الإطاحة به يواجه خان العديد من القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع وقبول هدايا من أجانب، لكنه ينكر هذه الاتهامات.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان - التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة لكنها تمكنت الشهر الماضي من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بعد دعم خليجي - في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

ولم يحضر خان إلى المحكمة، وصدر أمر باعتقاله، وفقا لما نقلته فرانس 24.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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