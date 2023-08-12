اُختير أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف أعمال في باكستان، والتي ستتولى الإشراف على الانتخابات العامة المبكرة المزمع تنظيمها في البلاد، بحسب ما أوردته وكالة رويترز يوم السبت.

وكان رئيس باكستان قرر يوم الأربعاء الماضي حل البرلمان، وهو ما يتبعه وجود حكومة تصريف أعمال لتشرف على إجراء انتخابات في غضون 90 يوم وفق ما نص عليه الدستور، لكن الغموض يخيم على إمكانية تنظيم الانتخابات خلال تلك الفترة في ظل أزمات يعيشها البلد.

وكاكار هو عضو بمجلس الشيوخ الباكستاني وسياسي مستقل، وسيتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال لحين إجراء الانتخابات، واختيار رئيس وزراء جديد من قبل الكتلة التي ستفوز بأغلبية في البرلمان.

ويُعتبر اختيار رئيس حكومة تصريف الأعمال أمر مهم في الوقت الراهن لكونه سيحظى بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات اقتصادية في وقت متأزم تمر به باكستان ومخاوف من تأخر الانتخابات، وفق رويترز.

وتعيش باكستان، التي تشهد أزمة اقتصادية خانقة، في اضطرابات سياسية منذ الإطاحة بعمران خان، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البلد، من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022 إثر تصويت برلماني لحجب الثقة.

وحُكم على خان شهر أغسطس الجاري بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد واعتُقل عقب الحكم، ورفضت محكمة عليا الأسبوع الماضي استئناف قدمه على الحكم. وقد تؤدي إدانة خان، الذي دشن حملة من أجل الانتخابات، إلى استبعاده من الانتخابات المقبلة.

ولم ينجح التحالف الحاكم حاليا بباكستان في كسب شعبية بالبلاد التي تشهد ارتفاع في معدلات التضخم والبطالة وتراجع الاحتياطيات الأجنبية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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