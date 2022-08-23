انهار الجزء الشمالي من الصوامع في مرفأ بيروت الثلاثاء، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام، الوكالة الرسمية للبنان.

وقد انهارت بعض الصوامع سابقا في 31 يوليو و4 أغسطس الماضيين، ولم تكشف الوكالة مزيد من التفاصيل عن انهيار الثلاثاء.

ولم تورد أي أنباء عن خسائر في الأرواح في الانهيارات الثلاثة.

"الغبار الذي سببه انهيار صوامع المرفأ انسحب باتجاه البحر،" بحسب تصريحات لوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، مضيفا أنه سيتم فحص الهواء قريبا وأنه يجب على الأشخاص القريبين من الموقع ارتداء كمامات.

وقال ياسين أن هناك توجه لتدعيم القسم الجنوبي الذي لا يزال صامدا بعد استشارة المهندسين والدراسات الفنية وتحديد الكلفة المالية.

وكانت الحكومة اللبنانية أصدرت قرار هدم لإزالة الصوامع في أبريل الماضي، لكن تم تعليقه بعد أن اعترضت أسر ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين رغبوا في الحفاظ عليها كشاهد على الانفجار.

وحدث انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 نتيجة تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ بدون إجراءات وقاية، وخلف خسائر قدرها البنك الدولي بـ8 مليارات دولار.

للمزيد: انهيار 4 صوامع قمح وحبوب في مرفأ بيروت

(إعداد: أماني رضوان ، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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