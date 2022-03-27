تنطلق الأحد ولمدة يومين قمة عربية إسرائيلية تستضيفها تل أبيب بمشاركة وزراء خارجية دول عربية هي مصر والإمارات والبحرين والمغرب، لمناقشة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية على رأسها الملف النووي الإيراني والغزو الروسي لأوكرانيا.

وسيشارك في القمة، التي عرفت باسم قمة النقب لانعقادها في النقب بجنوب إسرائيل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجاءت القمة بناء على دعوة من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، وفق وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ونقلت قناة الشرق السعودية، السبت، عن مصادر دبلوماسية أردنية قولها إن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سيشارك في القمة المرتقبة.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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