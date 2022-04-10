يبدأ الناخبون الفرنسيون يوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون لولاية جديدة مدتها خمس سنوات.

ويواجه ماكرون، الذي وصل للسلطة عام 2017 برئاسة حزب جديد، منافسة قوية من أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان وجان لوك ميلنشون من أقصى اليسار. وتتضمن قائمة المرشحين أيضا آن هيدالغو مرشحة الحزب الاشتراكي، و فاليري بيكريس مرشحة اليمين، بحسب تقارير إعلامية.

وتجرى الانتخابات على جولتين الأولى اليوم، والثانية في يوم 24 أبريل الجاري.

وفي الجولة الأولى سيختار 49 مليون ناخب فرنسي اثنين من بين المرشحين ليتنافسا في الجولة الثانية، لكن هناك مخاوف من نسبة مرتفعة للامتناع عن التصويت قد تقارب النسبة القياسية المسجلة في 2002 (28.4%) أو تتجاوزها.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا