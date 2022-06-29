نقلت وكالة تسنيم للأخبار الإيرانية، عن مصدر وصفته بالمطلع، أن اجتماع كبير مفوضي إيران علي باقري، ونائب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إنريكي مورا ، الذي استضافته قطر يومي الثلاثاء والأربعاء لم يفض إلى اتفاق.

تستهدف المحادثات بين إيران وأمريكا – بشكل غير مباشر – وبوساطة أوروبية، إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في 2015، والذي من شأنه أن يسمح بمزيد من تدفق النفط الإيراني للسوق.

للمزيد: قطر تستضيف الجولة المقبلة من المفاوضات النووية - مسؤول إيراني



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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