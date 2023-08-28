انتهت، يوم الاثنين، جولة مفاوضات استضافتها القاهرة على مدار يومين بشأن سد النهضة الإثيوبي بمشاركة وفود من مصر وإثيوبيا والسودان دون إحراز أي تقدم.

وسد النهضة بإثيوبيا المقام على نهر النيل هو محل خلاف، إذ تقول أديس أبابا، التي تعد من دول منبع نهر النيل، إنها تحتاج السد لتوليد الكهرباء، بينما تتخوف دول المصب - مصر والسودان - من تأثيرات السد على حصصهما في مياه النيل.

وقالت وزارة الموارد المائية المصرية، في بيان مساء الاثنين، إن "جولة التفاوض المنتهية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي".

لكنها أضافت أن مصر ستستمر في مساعيها للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي "الحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به، ويحقق المنفعة للدول الثلاث".

وفشلت المفاوضات المستمرة منذ سنوات حول سد النهضة -الذي تبلغ تكلفته 4 مليار دولار- في حل الخلاف والتوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء خزان السد والتشغيل.

وترى مصر أن إثيوبيا تتخذ إجراءات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد تنتهك اتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، والذي يتضمن الاتفاق حول مبادئ التعاون والتنمية وعدم التسبب في ضرر بين الدول الثلاث والاستخدام المنصف لمياه النيل.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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