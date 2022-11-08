يصوت الناخبون الأمريكيون، يوم الثلاثاء، في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، والتي سينتج عنها تغيير كامل مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إضافة إلى 35 مقعد من أصل 100 بمجلس الشيوخ، و36 من أصل 50 من حكام الولايات، وكذلك مناصب أخرى.

ويشارك في عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي ملايين الأمريكيين عبر التصويت بمراكز الاقتراع وكذلك عبر البريد في بعض الولايات.

وتتمثل أهمية تلك الانتخابات -التي تُجرى كل عامين- في أنها ستحدد من سيكون له الأغلبية -الديمقراطيون أم الجمهوريون- في الكونغرس الأمريكي -المكون من مجلسي النواب والشيوخ- خلال العامين المتبقيين من فترة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

وحاليا، يسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب بفارق بسيط، فيما يتقاسمون مقاعد مجلس الشيوخ مع الجمهوريين ولكن كون نائبة الرئيس هي رئيسة مجلس الشيوخ، أعطى هذا الحزب الديمقراطي مقعد زائد.

وعادة ما يُنظر إلى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على أنها استفتاء على أداء رئيس البلاد. وتأتي الانتخابات الحالية فيما المواطنون الأمريكيون مستاؤون من ارتفاع معدل التضخم لمستويات قياسية وكذلك أسعار الوقود، وهو ما قد يلقي بظلاله على نتيجة الانتخابات.

إضافة إلى هذا، فغالبا ما يخسر الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض -وهو الحزب الديمقراطي حاليا- مقاعد في انتخابات التجديد النصفي، بحسب تقارير إعلامية.

ويُرجح فوز الجمهوريين بأغلبية الكونغرس، أن بايدن قد يواجه عراقيل في تمرير القوانين والمضي قدما في أجندته خلال العامين المتبقيين له في السلطة، إذ أن الكونغرس هو المعني بتمرير القوانين في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأسبوع الجاري، إنه سيدلي يوم 15 نوفمبر الجاري بإعلان كبير، فيما يرجح البعض أنه ربما يعلن محاولته العودة إلى البيت الأبيض من جديد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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