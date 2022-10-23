أعتذر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن حضور القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في نوفمبر المقبل "امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر".

وجاء اعتذار ولي العهد عن عدم الحضور في مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم السبت.

ووفق البيان، فقد أبدى الرئيس الجزائري تفهمه "لهذه الوضعية وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان متمنيا له موفور الصحة والعافية".

ولم تذكر وزارة الخارجية السعودية، في بيان أصدرته السبت بشأن الاتصال الهاتفي بين ولي العهد ورئيس الجزائر، أن ولي العهد أعتذر عن عدم حضور القمة العربية، لكنها أشارت إلى أن الجانبين بحثا سبل التعاون المشترك بين البلدين.

ومن المقرر أن تنعقد القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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