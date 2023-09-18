أطلقت إيران، يوم الاثنين، سراح 5 أمريكيين في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن، يتضمن إفراج الولايات المتحدة عن 5 إيرانيين كانت تحتجزهم وكذلك 6 مليار دولار من أموال إيران.

ووصل الأمريكيون المفرج عنهم إلى الدوحة، حيث توسطت قطر في اتفاق تبادل السجناء الذي استغرق شهور من المحادثات في الدولة الخليجية، والذي يعتبر، وفق وكالة رويترز، أمر "نادر" بين الدولتين العدوتين.

وقال رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا) الاثنين: "مع دخول الاتفاق الأمريكي الإيراني حول تبادل السجناء حيز التنفيذ، نتوجه بالشكر لطرفي الاتفاق، آملين أن يمهد لمزيد من التفاهمات".

ويجمع الولايات المتحدة وإيران عداء مستمر منذ سنوات، وتفرض واشنطن عقوبات على طهران لتقويض اقتصادها، وخفت حدة هذا العداء بعض الشيء بعد توصل إيران والقوى العالمية الخمس ومنها أمريكا للاتفاق النووي في عام 2015 والمتعلق بالحد من أنشطة البرنامج النووي لإيران.

لكن في عام 2018 انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وأعادت فرض عقوبات كانت رفعتها عن طهران في أعقاب الاتفاق، لتعود التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُنظر إلى اتفاق تبادل السجناء على أنه قد يساعد في تهدئة التوتر بين البلدين، في الوقت الذي تعتبر فيه واشنطن إيران من أكبر الدول الراعية للإرهاب، في حين تصف الأخيرة الولايات المتحدة بأنها "الشيطان الأكبر"، وفق تقارير إعلامية.

ونقلت رويترز الاثنين عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن اتفاق تبادل السجناء لن يغير علاقة العداء بين واشنطن وطهران، لكنه أضاف أن الباب لا يزال مفتوح أمام الدبلوماسية في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وليس من الواضح مدى تأثير اتفاق تبادل السجناء على قضايا عالقة وشائكة بين البلدين، تشمل إلى جانب الاتفاق النووي، دعم طهران للفصائل الشيعية في المنطقة ووجود القوات الأمريكية في الخليج، وفق الوكالة.

والأموال الإيرانية التي أفرجت عنها واشنطن بموجب اتفاق تبادل السجناء كانت طهران جمعتها من بيع نفطها، وجمدتها كوريا الجنوبية منذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات على طهران، وفق تقارير إعلامية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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