قرر المجلس العسكري - الحاكم بعد انقلاب - في النيجر الاثنين، فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية التجارية، والذي كان مغلق منذ 6 أغسطس الماضي، وفقا لوسائل إعلام دولية.

ونهاية يوليو، أطاحت قيادات عسكرية في النيجر بالرئيس محمد بازوم، وتسيطر حاليا على الحكم من خلال مجلس عسكري، وتحتجز بازوم.

ولم يستجب المجلس العسكري لمطالبات إفريقية ودولية سابقة بإعادة بازوم للحكم، وأعلن الجنرال عبد الرحمن تياني قائد الحرس الرئاسي السابق وزعيم الانقلاب نفسه رئيس لمجلس انتقالي.

ووفقا لرويترز، كان المجلس العسكري قد أغلق المجال الجوي للنيجر بسبب التهديد بالتدخل العسكري من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المعارضة للانقلاب، وهو ما أجبر شركات طيران أوروبية على تعليق بعض رحلاتها واتخاذ مسارات أطول عبر القارة حيث عادة ما تمر فوق النيجر العديد من مسارات الطيران عبر إفريقيا.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا