قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، في مقابلة مع صحيفة ألمانية يوم الأحد وفق رويترز، إن روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية أثناء هجومها على أوكرانيا، مضيفا أن خطوة كهذه ستكون جريمة حرب.

فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات الأحد، إن "روسيا ليست عدو بل أكثر من ذلك"، مشبها إياها بكوريا الشمالية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته قناة العربية.

يأتي هذا فيما أعلن بنك روسيا المركزي، يوم السبت، تمديد وقف تداول الأسهم في بورصة موسكو حتى 18 مارس اعتبارا من 14 مارس، وقال إنه سيصدر قرار لاحقا بشأن التعاملات في الفترة من 21 إلى 25 مارس.

بينما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، السبت، تصنيف ديون 28 مجموعة طاقة روسية بينها عمالقة الغاز "غازبروم" و"لوك أويل"، وقالت إن تخلف هذه الشركات عن سداد التزاماتها بشكل أو بأخر "يبدو محتمل".

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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