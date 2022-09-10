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يتم إعلان تشارلز الثالث ملك في مراسم رسمية في لندن السبت، بحسب بث مباشر للحدث.

وألقى تشارلز خطبة تعهد فيها بالقيام بالمسؤوليات والواجبات الملكية، تلاها أداء قسم للحفاظ على كنيسة اسكتلندا - المستقلة عن الدولة - ثم التوقيع على وثيقتين لتسجيل ذلك، شهد ووقع عليهما ولي العهد الأمير وليام والملكة القرينة كاميلا، وهو البروتوكول التقليدي لهذا الحدث.

هذه هي المرة الأولى الذي يبث الحدث فيها مباشرة. ولا يحتاج الملك لأداء قسم خاص بالمنصب الجديد كبعض الدول الأخرى لينصب ملكا، بحسب بي بي سي.

وهذا لا يعتبر حفل التتويج الذي عادة ما يحدث بعد عدة أشهر أو سنة.

وانعقد الحدث في مجلس الخلافة في قصر سانت جيمس. ويتألف المجلس من هيئة مستشارين خاصة يبلغ عدد أعضائها الآن نحو 670 من كبار الساسة، من بينهم رئيسة الوزراء ليز تراس، بحسب رويترز.

واليوم يصبح تشارلز الثالث رئيس الكومنولث أيضا، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة، بحسب بي بي سي. و سيعتبر رئيس الدولة ل 14 من هذه البلدان من ضمنهم كندا وأستراليا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي تضم انجلترا، اسكتلندا، ويلز، وايرلندا الشمالية، بحسب بي بي سي أيضا.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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