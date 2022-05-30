عيّن العاهل السعودي الملك سلمان عادل الجبير في منصب مبعوث السعودية لشؤون المناخ ليمثل المملكة في المحادثات الرسمية، بحسب أمر ملكي صدر يوم الأحد.

ووفقاً للأمر الملكي سيشغل الجبير هذا المنصب الى جانب منصبه الحالي كوزير دولة للشؤون الخارجية.

وكان الجبير سفير السعودية في الولايات المتحدة قبل أن يصبح وزير للخارجية وبعدها وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وكانت شؤون المناخ تندرج ضمن المهام الموكلة إلى وزارة الطاقة السعودية المسؤولة عن سياسة إنتاج الطاقة، فمثلاً شغل محمد الصبان منصب كبير مفاوضي شؤون المناخ في زمن وزير البترول السابق علي النعيمي وبعدها خالد أبو الليف كبير مفاوضي السعودية للتغير المناخي ومستشار وزير الطاقة الحالي للاستدامة.

واتخذت السعودية سياسات مؤخرا لدعم محاربة التغير المناخي ومن بينها الإعلان عن الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وفي تعليق إلى موقع زاوية عربي قال كريم الجندي وهو زميل مشارك في المعهد الملكي للشؤون الدولية - Chatham House - في لندن "هي خطوة ممتازة من قبل السعودية وقرار جيد أن يمثل دبلوماسي مخضرم المملكة في محادثات المناخ وفي ذلك تحذو المملكة حذو دول كالولايات المتحدة وألمانيا والإمارات العربية المتحدة التي لديها موفدين لشؤون المناخ."

أما يوسف الشمري وهو الرئيس التنفيذي لشركة لأبحاث النفط في لندن فغرد على حسابه في تويتر "لطالما كانت قضايا الطاقة في يد وزارات الطاقة ولكن مؤخرا أصبحت السياسة جزء كبير منها. ففي الولايات المتحدة مثلا جون كيري وهو وزير خارجية سابق ومبعوث للمناخ (حالياً) وأعتقد أنها خطوة جيدة أن يتمتع مبعوث السعودية للمناخ بنفس الاختصاص."

وفي تعليق لموقع زاوية عربي أشار الشمري الى أن قضايا المناخ أصبحت أكثر سياسية مع بروز المجموعات المتطرفة ونشطاء المناخ.

وتسعى السعودية الى تنويع مصادر الطاقة محليا من بينها توليد 50% من الطاقة الكهربائية عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

(إعداد ريم شمس الدين، للتواصل:rim.shamseddine@lseg.com)

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