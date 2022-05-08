أجرى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود منظارًا للقولون، يوم السبت بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وجاءت نتيجته سليمة لكن الأطباء قرروا بقاءه في المستشفى لبعض الوقت للراحة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يبلغ عمر الملك سلمان نحو 87 عاما، وظل أميرا لمنطقة الرياض خمسين عاما، قبل أن يتولى منصب ولي العهد في 2012.

لكن الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة سرعان ما أعطى القيادة الفعلية لابنه محمد، والذي تم تنصيبه وليا للعهد في 2017 بعد عامين من تنصيب الملك سلمان.

درس الملك سلمان، العلوم الدينية والعلوم الحديثة، وختم القرآن الكريم كاملاً وهو في سن العاشرة على يد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط، بينما درس ولي العهد القانون وعُرف بتفوقه الدراسي.

وأثار بن سلمان الكثير من الجدل منذ بزوغ نجمه في سماء المملكة، وذلك لقيادته إصلاحات غير مسبوقة فيما يتعلق بالحريات الشخصية وحقوق النساء كما يسعى لتنويع اقتصاد المملكة دون الاعتماد على النفط فقط.

وكانت قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي واحتجاز رجال أعمال بارزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض ورفض المملكة زيادة إنتاج النفط لتخفيف حدة الأسعار في الدول الغربية وأيضا الحرب في اليمن، قضايا شائكة ارتبطت باسم ولي العهد منذ 2017.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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