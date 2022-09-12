*تم تحديث الخبر بوصول النعش وتصحيح اسم جيلز في العنوان

وصل جثمان الملكة إليزابيث الثانية إلى كاتدرائية سانت جيلز في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، بعد ظهر يوم الاثنين 12 سبتمبر، وفقا للقطات حية بثتها القناة الرسمية لقصر باكنغهام على يوتيوب.

وشارك الملك تشارلز الثالث في موكب حضره أفراد العائلة المالكة، لنقل نعش الملكة، من قصر هوليرود في إدنبرة إلى الكاتدرائية، حيث سيظل قابعا فيها لنحو 24 ساعة.

ووفقا لبيان سابق من قصر باكنغهام، سيسمح لشعب اسكتلندا بوداع الملكة، حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء 13 سبتمبر.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس 8 سبتمبر، في مقر عطلتها الصيفية في قلعة بالمورال باسكتلندا ونقل جثمانها بعدئذ إلى قصر هوليرود يوم الأحد 11 سبتمبر.

ومن المقرر أن يغادر النعش من مطار إدنبرة على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، يوم 13 سبتمبر ليحط بعدها في قصر باكنغهام الذي أعلن أن الجنازة الرسمية للملكة الراحلة حُدد يوم 19 سبتمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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