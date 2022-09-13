وصل الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة، كاميلا إلى عاصمة أيرلندا الشمالية، بلفاست، بحسب بث حي لوسائل إعلامية.

ومن المقرر أن يلتقي الملك وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية كريس هيتون-هاريس، بحسب بي بي سي، ليواصل بذلك تلقي العزاء بوفاة والدته الملكة إليزايبث في الأجزاء المختلفة من المملكة المتحدة.

ويرقد نعش الملكة إليزيبث في كاتدرائية سانت جيلز في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة على أن يُنقل في طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، ليحط بعدها في قصر باكنغهام الذي أعلن أن الجنازة الرسمية للملكة الراحلة حُدد يوم 19 سبتمبر.

وبدأت الحشود منذ أكثر من يوم في الاصطفاف في لندن لإلقاء نظرة الوداع على الملكة الراحلة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية يوم الخميس 8 سبتمبر، في مقر عطلتها الصيفية في قلعة بالمورال باسكتلندا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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