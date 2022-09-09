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قال الملك تشارلز في أول خطاب متلفز له للأمة الجمعة بعد أن أصبح ملك، إنه سيلتزم بأداء واجبات ومسؤوليات النظام الملكي وأن هذا يعني تخليه عن بعض الوقت والطاقة المخصصة للعمل الخيري الذي كان يشغل وقته سابقا.

وكذلك قال تشارلز إن ابنه الأكبر وليام سيكون ولي العهد وستكون زوجته كاميلا، ملكة قرينة أو Queen Consort، والذي يعني انها ملكة بسبب زواجها من الملك ولكن ليس لها حق في العرش.

وتعهد تشارلز باستمرار نفس واجبات ومسؤوليات الأسرة المالكة والمعاهدات. وأضاف أن واجباته الخيرية ستستمر ولكن تحت اشراف آخرين.

وتحدث بحزن عن والدته والتي قال عنها إنها جلبت احترام وإعجاب الجميع وكانت ملهمة.

وفي النهاية قال الملك: "إلى أمي العزيزة، عندما تبدأ رحلتك العظيمة الأخيرة للانضمام إلى أبي الراحل العزيز، أريد ببساطة أن أقول، شكرا".

تحدث تشارلز أيضا عن ابنه الأصغر هاري وزوجته ميغان اللذان تركا الواجبات الملكية وانتقلا للعيش في أمريكا بعد انتقادات علنية للعائلة المالكة تضمنت اتهامات بالعنصرية.

وقال تشارلز: "أريد أيضا أن أعبر عن حبي لهاري وميغان، حيث يواصلان بناء حياتهما في الخارج".

(إعداد: فريق التحرير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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