وصل الملك تشارلز الثالث، 73 عام، الحاكم الجديد للمملكة المتحدة الجمعة إلى قصر باكنغهام قادما من اسكتلندا حيث توفيت الملكة في مقر عطلتها الصيفية في قصر بالمورال، تمهيدا لإلقاء خطاب مساء الجمعة ثم تنصيبه رسميا صباح السبت.

ومن المتوقع أن يلقي تشارلز خطاب للأمة الساعة 6 مساءا بتوقيت جرينتش وأن ينصب ملكا صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ووفقا لمقاطع بثتها قناة بي بي سي، تجمعت حشود من البريطانيين في محيط القصر لاستقبال الملك، وهتفوا له: "عاش الملك.. يحمي الله الملك".

وظل تشارلز ل 70 عام ولي للعهد قبل وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عام، الخميس في منزلها الصيفي في اسكتلندا.

والرئيس في بريطانيا هو منصب رمزي، لكن لديه صلاحيات تتضمن حل البرلمان ودعوته للانعقاد والتصديق على مشروعات القوانين، وإعلان الحرب والعفو الملكي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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