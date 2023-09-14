أعلن المغرب، يوم الخميس، إطلاق برنامج عاجل لإعادة إيواء المتضررين من زلزال ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 7 درجات، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي.

وتسبب الزلزال، الذي يعتبر الأقوى في البلد منذ قرن والذي كان مركزه إقليم الحوز وهو من أكثر المناطق تضررا، في مقتل 2,946 شخص وإصابة 5,674 آخرين، وفق أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية يوم الأربعاء.

وفي أعقاب الزلزال أعلنت الحكومة المغربية المصادقة على مشروع مرسوم لاستحداث حساب خاص يحمل اسم "الصندوق الخاص" لتلقي المساعدات بهدف التعامل مع الآثار المترتبة على الزلزال.

ووفق بيان الديوان الملكي الخميس، فقد تم إطلاق برنامج إعادة الإيواء العاجل أثناء اجتماع ترأسه ملك المغرب.

تفاصيل برنامج إعادة الإيواء

(وفق بيان الديوان الملكي)

تتعلق النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء بنحو 50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى خمسة أقاليم متضررة من الزلزال.

ويشمل البرنامج مبادرات عاجلة للإيواء المؤقت، في مباني مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في ساحات استقبال مهيأة وتتوفر فيها كل المرافق الضرورية.

وستمنح الدولة مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2.9 ألف دولار) للأسر المعنية بالبرنامج.

ويتضمن البرنامج، من جهة أخرى، اتخاذ مبادرات فورية لإعادة الإعمار. ومن المقرر لهذا الغرض، تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت كليا، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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