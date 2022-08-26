استدعى المغرب سفيره في تونس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء المغربية، بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد قائد جبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال الصحراء الغربية وتعارضها المغرب.

واستقبل سعيد مساء الجمعة إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، بعد وصوله لتونس للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد) الذي تستضيفه تونس يومي 27 و28 أغسطس الجاري.

وقال المغرب أنه لن يشارك في هذا المنتدى.

والنزاع حول الصحراء الغربية ممتد لسنوات، حيث يرى المغرب أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه دون ممانعة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بينما تصر جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر المجاورة على استفتاء لتقرير المصير.

والصحراء الغربية هي منطقة غنية بالمعادن، خصوصًا الفوسفات، تطل على المحيط الأطلسي، ويحدها المغرب من الشمال والجزائر وموريتانيا من الشرق والجنوب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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