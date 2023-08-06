اتفق المشاركون في محادثات استضافتها مدينة جدة بالسعودية حول الأزمة الأوكرانية على مواصلة التشاور الدولي بشأن الأزمة، التي اندلعت مع غزو روسيا لأوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وانطلقت المحادثات يوم السبت بمشاركة مستشاري الأمن الوطني وممثلي أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية، من بينها الولايات المتحدة والصين وبلدان عربية، وتأتي في إطار جهود لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمساعدة في إنهاء الأزمة الأوكرانية، فيما تسعى المملكة إلى لعب دور أكبر على الساحة العالمية.

ووفق ما أوردته وكالة واس، فقد "اتفق المشاركون (في المحادثات) على أهمية مواصلة التشاور الدولي وتبادل الآراء بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال، السبت، إن وفد بلاده المشارك في محادثات جدة يعمل على وضع صيغة مقترحة للسلام.

وكانت كييف وحلفاؤها من الدول الغربية يأملون في أن تفضي محادثات جدة إلى التوصل لتوافق حول مبادئ تكون أساس عملية سلام لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالات أنباء.

ولم تشارك روسيا في المحادثات التي استضافتها السعودية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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