قررت لجنة السياسة النقدية بالمملكة المتحدة تأجيل اجتماع السياسة النقدية القادم الذي كان مقرر يوم 15 سبتمبر لأسبوع بسبب فترة الحداد على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بحسب بيان من المركزي البريطاني الجمعة.

وأعلن الملك تشارلز الحداد في المملكة 7 أيام تبدأ الجمعة، على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت الخميس.

وسيتم عقد الاجتماع يوم 22 سبتمبر.

للمزيد: بريطانيا بعد الملكة إليزابيث

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا