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أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر عن تشكيل حكومة جديدة وتعيين 21 وزير، بحسب رويترز نقلا عن التلفزيون الرسمي الخميس.

وجاء هذا بعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب العسكري الذي أطاح بمحمد بازوم رئيس النيجر - المنتخب في 2021 - أواخر يوليو الماضي.

وشهدت النيجر منذ استقلالها في عام 1960 عن فرنسا أربعة انقلابات والعديد من محاولات الانقلاب وتنشط فيها جماعات مسلحة متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" وما يعرف باسم "الدولة الإسلامية". وشهدت مالي وبوركينا فاسو، جارتا النيجر، انقلابات في الفترة الأخيرة بتحفيز من جماعات جهادية وهي الآن تدافع عن إنقلاب النيجر.

و يأتي هذا بينما يعقد الخميس مجموعة من زعماء دول غرب إفريقيا اجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا بهدف الوصول لخطة عمل بشأن ما يحدث في النيجر والتي قد تؤدي لتدخل عسكري من أجل إعادة الرئيس المنتخب.

وتطالب عدة دول غربية وعلى رأسها فرنسا بالإضافة للأمم المتحدة قادة النيجر العسكريين الحاليين بإنهاء الانقلاب والتنحي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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