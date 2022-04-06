نقلت صحيفة الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، عن مصادر كويتية إن قيادة البلاد تدرس عددا من الخيارات بعد استقالة الحكومة الثلاثاء، منها قبول الاستقالة وتعيين رئيس وزراء جديد، وأيضًا بتعليق جلسات مجلس الأمة لمدة شهر لحين الفصل في تداعيات عدم التعاون.

وأزمة عدم التعاون، التي طالت الحكومة المُشكلة قبل 3 أشهر وهي رابع حكومة للكويت في عامين ونصف – سببها النزاع السياسي المتواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يهاجم مجلس الأمة الحكومة التي تشتكي من كثرة الاستجوابات.

ووفقا للصحيفة، فسبق أن أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوما في فبراير 2021 بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر، وسط أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو إجراء دستوري.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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