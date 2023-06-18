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أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، مساء يوم الأحد، بأن مرسوم صدر بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزير.

كان أمر أميري صدر الأسبوع الماضي بإعادة تكليف أحمد نواف الأحمد الصباح -وهو نجل أمير الكويت- برئاسة مجلس الوزراء وبترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

واستقالت حكومة الكويت السابقة برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح في وقت سابق من هذا الشهر في إجراء معتاد بعد الانتخابات التشريعية التي أفضت لانتخاب مجلس أمة (برلمان) جديد.

وتنص المادة 57 من دستور الكويت على أنه يُعاد تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

وجاءت الدعوة لانتخابات تشريعية بعد حل مجلس الأمة الذي تم انتخابه عام 2020، والذي كانت المحكمة الدستورية أعادته في مارس الماضي بعدما قضت ببطلان انتخابات تشريعية أُجريت في سبتمبر الماضي.

وتشهد العلاقات بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت أزمات متتابعة وتوترات، وكثيرا ما كانت تلك الأزمات تؤدي إلى استقالة الحكومة.

أبرز التعيينات الجديدة

تضمن تشكيل الحكومة الجديدة المُعلن يوم الأحد بعض التغييرات عن تشكيل الحكومة السابقة المُستقيلة المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء بتاريخ 9 أبريل الماضي.

فيما تم الإبقاء على كثير من وزراء الحكومة السابقة، ومنهم وزير المالية مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري، وكذلك وزير الخارجية سالم عبد الله الجابر الصباح.

وتضمن التشكيل الجديد الآتي:



- تعيين أحمد فهد الأحمد الصباح نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع، وكانت حقيبة وزارة الدفاع يتولاها بالوكالة في الحكومة السابقة طلال خالد الأحمد الصباح وهو نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية.



- تعيين سعد حمد البراك نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للنفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وكان وزير المالية مناف عبدالعزيز اسحق الهاجري يتولى حقيبة وزارة النفط إلى جانب وزارة المالية.



- تعيين جاسم محمد الاستاد في منصب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

- تعيين فالح عبد الله الرقبة في منصب وزير العدل ووزير دولة لشؤون الإسكان.

- تعيين فراس سعود المالك الصباح في منصب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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