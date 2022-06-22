أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة إلى المواطن الكويتي يوم الأربعاء، حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وفقا للدستور، والدعوة إلى انتخابات عامة سيصدر بها مرسوم في الأشهر المقبلة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقال ولي العهد إن قرار حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات يأتي بهدف "الرغبة الأكيدة والصادقة أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح المشهد السياسي من جديد".

وألقى ولي العهد الكلمة نيابة عن أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح وبتكلفه منه، وقال الأمير إن تلك الكلمة تهدف إلى توضيح "كل ما يدور على الساحة فنحن على دراية تامة ومتابعة للمشهد السياسي"، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية في خبر منفصل.

(إعداد مريم عبد الغني، تحرير ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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