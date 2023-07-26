أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، يوم الأربعاء، تعديل تشريعي يحظر على المحكمة الدستورية النظر في الطعون على مرسومي حل البرلمان والدعوة للانتخابات البرلمانية بعد إعلان نتيجة الانتخابات، وحدد التشريع الجديد فترة للطعن على المرسومين.

يأتي إقرار التعديل بعدما كانت المحكمة الدستورية -التي تعد أحكامها نهائية- قضت في مارس الماضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في سبتمبر من العام الماضي وأعادت برلمان 2020، لبطلان مرسوم حل برلمان 2020 وبطلان الدعوة للانتخابات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة، فقد نص التعديل الذي تم إقراره على أنه "لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن".

كما نص التعديل على أنه "في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعد إعلان نتيجة الانتخاب".

وجاء قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في سبتمبر في ظل أزمات مستمرة تعيشها الكويت نتيجة الخلاف المستمر بين البرلمان المنتخب من الشعب والحكومة التي يعينها أمير البلاد.

وكان ولي عهد الكويت قد أمر العام الماضي بحل برلمان 2020 وإجراء انتخابات مبكرة في محاولة للخروج من الأزمة القائمة بسبب احتدام الصراع بين الحكومة ومجلس الأمة.

وقال نواب بمجلس الأمة، الأربعاء، إن التعديل الجديد مستحق لحماية إرادة الأمة من الإبطال بسبب الأخطاء الإجرائية للسلطة التنفيذية، وفق ما أورده الموقع الإلكتروني للمجلس.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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