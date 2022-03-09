ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، يوم الأربعاء، إن أمير الكويت أصدر مرسوم بتعيين وزيرين للدفاع والداخلية، بعد استقالة الوزيرين السابقين الشهر الماضي.

وتم تعيين الفريق أول متقاعد أحمد نواف الأحمد الصباح نائب أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

كما تم تعيين طلال خالد الأحمد الصباح نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع، وكان يشغل منصب محافظ محافظة العاصمة ورئيس تنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية ومستشار لرئيس مؤسسة البترول الكويتية، وفقا لموقع العاصمة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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