اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، يوم الاثنين، تشكيل لجنة تنسيقية تتولى التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، تهدف اللجنة إلى تحقيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن طريق التنسيق ووضع الأولويات بين الحكومة ومجلس الأمة.

وعلى مدار العقود الماضية، كان الخلاف المستمر بين مجلس الأمة والحكومة في الكويت عادة ما ينتهي بتعديل وزاري وحل المجلس أو استقالة الحكومة، وعرقل هذا الخلاف إصلاحات مالية تحتاجها البلاد.

وفي أغسطس الماضي، صدر مرسوم بحل مجلس الأمة وتم انتخاب مجلس جديد في سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية نزاع طويل بين المجلس الذي تم حله والحكومة، أدى إلى تأخير الموافقة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا