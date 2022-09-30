أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" يوم الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس الأمة - المكون من 50 نائب - التي جاءت بعد نزاع طويل بين الحكومة والمجلس السابق.

وقد أدى هذا النزاع لاستقالة الحكومة وحل البرلمان السابق، ما تسبب في تأخير الموافقة على ميزانية الدولة للسنة المالية 2022-2023 وإصلاحات اقتصادية أخرى.

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وفيما كانت تأمل الحكومة تخفيف حدة التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، خلال السنوات الأربع المقبلة لدورة مجلس الأمة الجديد، تشير النتائج إلى صعود للمعارضة بما فيها التيار الإسلامي.

وبحسب جريدة القبس الكويتية المحلية، تمكن 12 نائب من البرلمان السابق من العودة مجددا كما عادت المرأة إلى البرلمان بعد فوز نائبتين - بعد غياب في المجلس السابق يعد الأول من 2008.

وبحسب رويترز، فقد المشرعون الموالين للحكومة، مناطق نفوذهم، فيما تمكنت الكتلة الشيعية من حصد مقاعد أكبر.

وحسب القبس، حصد الشيعة 9 مقاعد بدلا من 6 مقاعد في البرلمان السابق، كذلك تمكنت حركة "حدس" الموالية لجماعة الإخوان المسلمين من الحفاظ على مقاعد استراتيجية بإجمالي 5 مقاعد.

وذكرت الصحيفة، أن نائبين تمكنا من الفوز وهما "في السجن" وهو ما وصفته بأنه سابقة في الانتخابات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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