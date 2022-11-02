تبادلت الكوريتان الشمالية والجنوبية إطلاق الصواريخ في تصاعد سريع للتوترات بينهما، يوم الأربعاء، في أحداث نُظر إليها على أنها سابقة منذ الحرب الكورية.



وبدأ الأمر بإطلاق كوريا الشمالية صباح الأربعاء 23 صاروخ على الأقل من أنواع مختلفة باتجاه البحر، سقط أحدها على بعد نحو 60 كيلومتر من ساحل كوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ بالستي بالقرب من الحدود البحرية لكوريا الجنوبية منذ انقسام شبه الجزيرة الكورية في عام 1945 بعد توقف الحرب بين الجانبين، كما أن عدد الصواريخ الذي أطلقته كوريا الشمالية الأربعاء هو الأكبر في يوم واحد، بحسب رويترز.

وتسبب اجتياز الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية لخط الحدود البحرية بين البلدين في إطلاق صفارات إنذار الغارات وطُلب من سكان جزيرة أولونغدو الكورية الجنوبية اللجوء للمخابئ الآمنة.

ووفق هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فإن الصاروخ الذي سقط بالقرب من ساحل كوريا الجنوبية ينتهك اتفاق يحظر الأعمال العدائية في المناطق الحدودية يعود لعام 2018، بحسب رويترز.

وبعدها بثلاث ساعات، أطلق الجيش الكوري الجنوبي 3 صواريخ جو-أرض من طائرات حربية باتجاه النطاق البحري لكوريا الشمالية ردا على الصواريخ الكورية الشمالية.

ولاحقا، ردت كوريا الشمالية بإطلاق 6 صواريخ إضافية و100 قذيفة مدفعية، بحسب تقرير لبي بي سي.

ما الأسباب؟

تقول كوريا الشمالية إن إطلاق الصواريخ هو رد فعل للتدريبات العسكرية واسعة النطاق الحالية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في محيط شبه الجزيرة الكورية، واصفة إياها بأنها "عدائية واستفزازية".

وكانت كوريا الشمالية حذرت يوم الثلاثاء البلدين من الاستمرار في مناوراتهما العسكرية المشتركة، وقالت إنهما ستدفعان لقائها "أفظع ثمن في التاريخ".

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، يوم الاثنين، مناورات عسكرية مشتركة بينهما، في إطار المناورات الدفاعية التي تجريها سول سنويا مع واشنطن لتعزيز قدراتها في مواجهة بيونغ يانغ.

لكن تلك المناورات العسكرية عادة ما تثير استفزاز كوريا الشمالية.

كيف هو الوضع بين البلدين؟

نظريا، الكوريتان في حالة حرب لأنهما لم توقعا معاهدة سلام عند انتهاء صراعهما في عام 1953 والذي بدأ قبلها بثلاث سنوات، بل اكتفت البلدان بهدنة بينهما، بحسب تقرير رويترز.

وشهد العام الجاري إطلاق كوريا الشمالية خلال تجارب صاروخية عدد قياسي من الصواريخ يُقال إنه يتخطى الـ 50 صاروخ، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الجارتين الشمالية والجنوبية.

وبالرغم من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، فقد أجرت البلد 6 تجارب نووية في الفترة بين عام 2006 و2017، فيما يرى مسؤولون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أن بيونغ يانغ قريبة من إجراء تجربة نووية ستكون الأولى منذ عام 2017.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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