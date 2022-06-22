وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، يوم الأربعاء، على مشروع قانون أولي لحل نفسه بأغلبية ساحقة، إذ صوت 110 أعضاء من أصل 120 لصالح مشروع القانون، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

يمهد حل الكنيست الطريق لخامس انتخابات تشهدها البلاد في غضون ثلاث سنوات ونصف.

ولتمرير مشروع القانون بعد موافقة الكنيست، ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة بالكنيست، بحسب صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.

وفي حال إقرار القانون بشكل نهائي، سيتولى وزير الخارجية يائير لابيد (58 عام) رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، وهو ما تم الاتفاق عليه بين بينيت ولابيد.



للمزيد: اتفاق سياسي في إسرائيل للتصويت على حل الكنيست

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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