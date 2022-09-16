نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصدر لم تسمه الجمعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور المملكة المتحدة لتقديم العزاء في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكنها لم تؤكد إذا كان سيحضر مراسم الجنازة المقررة الاثنين القادم أو لا.

ووفقا للصحيفة، ستكون هذه أول زيارة لولي العهد السعودي إلى المملكة المتحدة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 في تركيا والذي أثار غضب دولي ضد الرياض وبن سلمان، وفرضت بريطانيا عقوبات ضد 6 سعوديين بسبب هذه القضية في 2020 كان بعضهم من كبار مستشاري ولي العهد.

وتوجه السلطان العٌماني هيثم بن طارق، إلى المملكة المتحدة لتقديم التعازي، وتهنئة الملك تشارلز الثالث بتوليه العرش، بحسب وكالة الأنباء العٌمانية الجمعة.

لكن الوكالة لم تذكر إذا ما كان السلطان سيحضر الجنازة أم لا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أنه سيحضر الجنازة في لندن يوم الاثنين.

وبحسب بي بي سي عربي، أرسلت بريطانيا دعوات حضور الجنازة، الذي يتوقع أن يبلغ عدد حضورها 500 شخصية عالمية.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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