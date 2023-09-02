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وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بفرض حظر التجول في كركوك شمال البلاد بعد أعمال شغب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" السبت.

وعلى مدى أيام، اندلعت احتجاجات في كركوك ضد قرار الحكومة بإعادة تسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني مقراته في المدينة التي سُحبت منه سابقا، ونتيجة الاحتجاجات أغلق الطريق بين المحافظة وأربيل، حسب وسائل إعلام دولية.

وكركوك مدينة متعددة الأعراق (يسكنها خليط من العرب والتركمان والآشوريين والأكراد) وغنية بالنفط، لكنها محل نزاع بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق - الذي يعد إقليم مستقل - ويطالب كل طرف بسلطته على المدينة.

وحسب الموقع الرسمي لديوان عام المحافظة، يوجد في كركوك 6 حقول نفط ويبلغ المخزون النفطي حوالي 13 مليار برميل. يُصدر النفط الشمالي عن طريق أنبوب نفط الشمال إلى ميناء جيهان التركي.

وبحسب بي بي سي عربية، يرفض أهالي مدينة كركوك من العرب والتركمان، عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يمثل الأكراد) إلى المدينة مرة أخرى، بعد خروجه منها عام 2017.

ووفقا لوسائل إعلام، تظاهر أهالي من الطرفين (العرب والتركمان من طرف والاكراد كطرف آخر) فيما وقعت تصادمات وتدخلت قوات الأمن للفض بينهما، وأدى كل ذلك لسقوط قتيل ومصابين.

ونقلت الوكالة العراقية، عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول عبد الله، السبت، إن السوداني "وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، كما وجه بـ "بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب".

وأضاف المتحدث، أن رئيس الوزراء شدد على "عدم السماح بحمل السلاح مطلقا باستثناء الأجهزة الأمنية" وفقا للوكالة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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