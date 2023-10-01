قالت لجنة تحقيق في العراق، يوم الأحد، إن الحريق الذي اندلع في قاعة زفاف في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى شمال البلاد الأسبوع الماضي "غير متعمد"، لكن ساهم فيه قصور من أصحاب قاعة الزفاف في توفير مستلزمات السلامة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتسبب الحريق، الذي اندلع عقب إشعال ألعاب نارية في القاعة أثناء حفل زفاف، في مقتل 107 شخص وإصابة 82 آخرين، وأعلنت السلطات العراقية إبان الحادث الحداد 3 أيام على أرواح الضحايا، والقبض على عدد من المشتبه بهم، بينهم مالك القاعة.

وقال رئيس لجنة التحقيق التي شُكلت لكشف ملابسات الحادث، خلال مؤتمر صحفي الأحد، إن الحريق سببه مصدر للنار لامس مواد سريعة الاشتعال في سقف القاعة، مضيفا أن الانهيار السريع للقاعة تسبب في عرقلة عمليات الإنقاذ.

وأوضح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال المؤتمر وفق وكالة واع، أن سقف القاعة الذي كان يحتوي على مواد سريعة الاشتعال، والكحول التي كانت منتشرة في القاعة (مخزن كان يضم كميات كبيرة من المواد الكحولية) والسجاد المستخدم بفرش أرضية القاعة أدت جميعها "إلى حدوث هذا الحريق المفجع".

وقال إن القاعة كانت تحتوي على أعداد فوق قدرتها الاستيعابية، ولا توجد بها أبواب للطوارئ ولا مستلزمات السلامة.

وشهد العراق خلال السنوات الماضية حوادث حرائق من بينها في مستشفيات أودت بحياة العشرات، أرجعها البعض إلى الإهمال والفساد والتراخي في تطبيق اللوائح التنظيمية، وهي أمور تسببت في تدهور الخدمات بالبلد. ويمثل الفساد أحد مشكلات العراق التي لم يتم حلها إلى الآن بعد سنوات عاشها البلد في حرب مع متشددين مسلحين وبعد الغزو الأمريكي، وفق تقارير إعلامية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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