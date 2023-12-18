دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق المسجون عمران خان، أتباعه للمشاركة في الانتخابات العامة المزمعة بداية العام المقبل، من خلال رسالة إلكترونية تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي، وسط شكاوى من انقطاع الإنترنت عن التجمع الافتراضي، وهي فكرة تنفذ لأول مرة.

ويواجه خان - الذي دشن حملة انتخابية للمشاركة في الانتخابات المقبلة والمسجون حاليا - اتهامات بإفشاء أسرار الدولة، فيما صدر ضده حكم في أغسطس الماضي بالسجن 3 سنوات بتهمة الفساد، ولاحقا في نفس الشهر تم تعليق الحكم دون معرفة ما إن كان ذلك يعني سقوط الحكم من عدمه.

ومن شأن الحكم الصادر بالسجن، أن يمنع خان من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات. فيما ينفي رئيس الوزراء السابق للبلاد التهم ويقول إنها فقط لمنعه من الترشح.

وتولى خان رئاسة وزراء باكستان في 2018 واستمر حتى صوت البرلمان الباكستاني على حجب الثقة عنه في أبريل 2022، ليصبح أول رئيس وزراء في البلاد يقال من منصبه بحجب الثقة.

وتعاني باكستان من أوضاع اقتصادية صعبة واضطرابات سياسية، لكنها تمكنت من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد أن حصلت على دعم ودائع خليجية من الإمارات والسعودية.

وظهر خان، في وقت متأخر مساء الأحد، وكأنه يتحدث في صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، خلال تجمع حاشد على الإنترنت لحزب "تحريك الإنصاف" الباكستاني الذي يتزعمه جذب أكثر من 1.4 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب كما حضره عشرات الآلاف في بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه تعرض لتضييق عبر الإنترنت، وفق رويترز.

وقالت منصة نت بلوكس لتتبع خدمات الإنترنت، إنها رصدت تقييد منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية في باكستان لمدة 7 ساعات تقريبا خلال تجمع سياسي عبر الإنترنت، وقالت إن الحادث يتوافق مع حالات سابقة للرقابة على الإنترنت التي استهدفت زعيم المعارضة عمران خان وحزبه.

وحسب رويترز، تشير التضييقات إلى زيادة المخاوف المتعلقة بالشفافية بشأن الانتخابات المقبلة، فيما قالت هيئة تنظيم الاتصالات الباكستانية إنه يجري التحقيق في الانقطاعات، لكن إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل عام تبدو طبيعية.

وفي أغسطس الماضي، قرر رئيس باكستان عارف علوي حل البرلمان "الجمعية الوطنية" بناء على توصية رئيس الوزراء، وهو ما يستدعي إجراء الانتخابات في غضون 90 يوم من هذا الإجراء.

لكن الحكومة أعلنت تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل لحاجتها لإعادة رسم خارطة الدوائر الانتخابية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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