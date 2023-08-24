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قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم الخميس، إن مجموعة بريكس قررت دعوة ست دول بينها دول عربية، للانضمام للتجمع الساعي للتوسع.

واتفقت دول تكتل بريكس -الذي يضم روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والذي يعقد القمة الـ 15 للتجمع في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع- يوم الأربعاء على آليات لبحث ضم أعضاء جدد.

وتضمنت الست دول، وفقا لما نقلته وسائل إعلام دولية، السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وستلتحق الدول الجديدة بالتجمع بداية من يناير 2024، وفقا لما نقلته وسائل إعلام.

ووفقا لرويترز، تصدرت المناقشات حول توسيع كتلة بريكس، جدول أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرج وحتى يوم الخميس.

وشاركت وفود من السعودية ومصر والإمارات في الاجتماع السنوي.

وكانت عدة دول بينها الجزائر - التي لم يتم اختيارها - أبدت اهتمامها بالانضمام للتجمع الذي يمثل نحو ثلث حجم الاقتصاد العالمي، وهو مصدر أساسي للحبوب في العالم.

والإمارات ومصر، عضوان في بنك التنمية الجديد التابع للتجمع والذي تأسس في 2015 برأسمال 100 مليار دولار، ويطرح كبديل للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي. ويستهدف البنك تمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، والاقتصادات الناشئة والنامية.

وقال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن بلاده تقدر موافقة قادة مجموعة ‎بريكس على ضم الإمارات.

وأضاف وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "ونتطلع إلى العمل معا من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

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(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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