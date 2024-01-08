قتل 5 عناصر من الشرطة الباكستانية فيما أصيب أكثر من 20 آخرين إثر انفجار قنبلة استهدفت شاحنتهم شمال غرب البلاد، حسب وسائل إعلام يوم الاثنين.

وتعاني باكستان من أوضاع اقتصادية صعبة تأمل أن يساهم اتفاق توصلت له مع صندوق النقد الدولي العام الماضي في تخفيفها، فيما تشهد تصاعد للهجمات في المناطق الحدودية مع أفغانستان التي تسيطر على الحكم فيها حركة طالبان.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إداري أن شاحنة للشرطة تقل حوالي 25 شرطي كانوا في مهمة حراسة لحملة مكافحة شلل الأطفال تم استهدافها بعبوة ناسفة يدوية الصنع.

وأعلنت جماعة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم، وفق رويترز.

وطالبان الباكستانية، حركة منفصلة لكنها تتبنى نفس عقيدة طالبان أفغانستان. وتستهدف الحركة الباكستانية بشكل خاص قوات الأمن وتتمركز عند الحدود الجبلية مع أفغانستان بعد أن تم طردها خلال عملية عسكرية في 2014 من البلاد.

والشهر الماضي، قتل 23 جندي باكستاني على الأقل بعد تفجير شاحنة مفخخة في مركز للشرطة في شمال غرب البلاد كان الجيش يستخدمه كقاعدة عسكرية.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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