قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في بيان يوم الأحد، إن 5 جنود أمريكيين لقوا حتفهم إثر سقوط طائرة كانوا على متنها في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة في البحر المتوسط أثناء تنفيذ تدريب عسكري.

وشاركت طائرات وسفن تابعة للجيش الأمريكي كانت قريبة من مكان سقوط الطائرة في عمليات البحث والإنقاذ عقب الحادث، وفق ما نقلته رويترز الأحد عن بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا.

وفي وقت سابق، قالت القيادة، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في أوروبا وأجزاء من آسيا والشرق الأوسط، إن الحادث يتعلق فقط بالتدريب "ولا مؤشرات على نشاط عدائي"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأضافت القيادة أن الحادث قيد التحقيق لمعرفة أسبابه.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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