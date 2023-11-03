قتل 5 أشخاص الجمعة وأصيب 21 آخرين في انفجار استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان، وفق ما أوردته وكالة رويترز عن مسؤولين في الشرطة والإنقاذ الباكستانية.

ووقع الحادث بالقرب من الحدود الباكستانية - الأفغانية والتي بها تواجد قوي للمتشددين الإسلاميين والذين في الأغلب ما يستهدفون قوات أمنية في الفترة الماضية ولكن عادة ما تسفر هذه الحوادث عن ضحايا من المدنيين أيضا. ويأتي الحادث فيما تمر البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية ناتجة عن صراعات على السلطة وتدخل الجيش في السياسة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي حدث في مدينة ديرة إسماعيل خان الشمالية.

ووفق الوكالة، لم يتضح بعد إذا كان الحادث نتيجة لهجوم انتحاري أم قنبلة زرعت في مكان قريب. ولا يوجد تفاصيل حتى الآن عن إذا كانوا الضحايا أفراد أمن أو مدنيين أو الاثنين معا.

(إعداد: جيهان لغماري ، مراجعة: عليا بيومي للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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