قتل نحو 30 شخص في زلزال ضرب، الاثنين، شبه جزيرة نوتو التابعة لمقاطعة إيشيكاوا اليابانية بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، وفق وكالة الأنباء اليابانية "كيودو".

والزلازل شائعة في اليابان حيث تشهد نحو 20% من الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر في العالم، وفق رويترز.

ووفقا للوكالة، تسبب الزلزال في أضرار كبيرة وحرائق في المقاطعة فيما تكافح السلطات اليابانية للعثور على ناجين وسط استمرار الهزات الارتدادية التي أعاقت جهود عمليات الإنقاذ.

ونقلت رويترز الثلاثاء عن هيئة الإذاعة اليابانية أن السلطات أغلقت مطار نوتو بسبب الأضرار التي لحقت بمدرجه وعدد من المرافق الأخرى فيما حوصر حوالي 500 شخص في ساحة للسيارات.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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